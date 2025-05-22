Экономическая диверсификация необходима для создания рабочих мест и устойчивости - представитель Всемирного банка

АЛЖИР /Trend/ - Экономическая диверсификация является ключевым фактором для создания рабочих мест, снижения экономической нестабильности и обеспечения фискальной устойчивости.

Об этом заявил директор Всемирного банка по странам Магриба и Мальты Ахмаду Мустафа Ндиайе в ходе панельной дискуссии на тему «От видения к действиям: экономическая диверсификация как рычаг структурной трансформации», проходящей в рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Я хотел бы начать с тревожного сигнала — с призыва к срочным действиям. В течение следующих десяти лет на рынок труда выйдут 1,2 миллиарда молодых людей. Однако, по оценкам Всемирного банка, при текущих темпах роста будет создано лишь немногим более 70 миллионов рабочих мест. Это означает, что порядка 800 миллионов молодых людей останутся без трудоустройства. Вот почему экономическая диверсификация — не просто важна, а необходима», — подчеркнул Ндиайе.

По его словам, диверсифицированные экономики лучше справляются с созданием рабочих мест, способны привлекать частный сектор и предлагать устойчивую занятость, а также легче интегрируются в международные цепочки добавленной стоимости.

«В ряде стран уже произошел сдвиг в занятости — от сельского хозяйства к секторам с более высокой добавленной стоимостью. Это позволило повысить производительность, увеличить уровень участия населения в экономике и создать новые рабочие места», — отметил представитель Всемирного банка.

Он также обратил внимание на еще два ключевых аспекта диверсификации: снижение экономической волатильности и укрепление фискальной устойчивости.

«Мы видим, что экономики, зависящие от ограниченного числа секторов, таких как добыча природных ресурсов, подвержены сильным колебаниям. Согласно последнему обзору Всемирной торговой организации Commodity Outlook, в 2025 году цены на сырьевые товары снизятся примерно на 12%, а в 2026 году — еще на 6%. Это создает дополнительные риски для стран с сырьевой зависимостью», — пояснил он.

По его словам, диверсификация помогает странам сократить фискальные риски за счет увеличения доходов от других источников, помимо нефти, газа и угля.

«Таким образом, три основные причины, почему диверсификация имеет критическое значение, — это срочная необходимость создания рабочих мест, снижение экономической нестабильности и обеспечение фискальной устойчивости», — резюмировал Ахмаду Мустафа Ндиайе.