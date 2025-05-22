Обсужден план устойчивого развития для стран-членов Группы Исламского банка развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсужден план устойчивого развития стран-членов Группы Исламского банка развития на 2026-2035 годы.

Как сообщает в четверг Trend об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Мы приняли участие в Пленарной сессии Совета директоров Группы Исламского банка развития. В рамках мероприятия состоялись ежегодные собрания организаций, входящих в Группу, была представлена информация о плане устойчивого развития стран-членов на 2026-2035 годы.

В документе отражены такие вопросы, как развитие инфраструктуры, частного сектора и человеческого капитала, расширение доступа к финансам, продовольственная и водная безопасность, интеграция торговли",- отмечается в публикации министра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!