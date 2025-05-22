Для экономической диверсификации странам необходима мобилизация частного капитала - Всемирный банк

АЛЖИР /Trend/ - В условиях ограниченных государственных ресурсов и растущих потребностей критически важно диверсифицировать источники финансирования, в том числе за счёт привлечения частного капитала.

Об этом заявил директор Всемирного банка по странам Магриба и Мальты Ахмаду Мустафа Ндиайе в ходе панельной дискуссии «От видения к действиям: экономическая диверсификация как рычаг структурной трансформации», проходящей в рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы находимся в условиях, где ресурсы, особенно государственные, весьма ограничены, а спрос велик. Поэтому становится особенно важно диверсифицировать источники финансирования», – подчеркнул Ндиайе.

Он отметил, что роль многосторонних институтов развития по-прежнему остаётся значимой, однако объёмы доступных для стран-участниц ресурсов ограничены.

«Именно поэтому крайне важно запустить кампанию по мобилизации частного капитала. Сегодня мы всё чаще говорим о том, что международные ресурсы следует использовать как рычаг для привлечения частных инвестиций», – сказал он.

По мнению представителя Всемирного банка, для этого необходимо создать соответствующие условия.

«Страна должна быть готова. Нужно работать на макроуровне, обеспечивать экономическую стабильность и предсказуемость, чтобы частные инвесторы могли реализовывать свои проекты», – отметил Ндиайе.

Он также подчеркнул, что важно определить приоритеты на национальном уровне и проводить политику макроэкономической дисциплины.

Говоря о стратегических подходах, Ндиайе отметил, что одно из них это - использование природных ресурсов.

«Во многих странах всё ещё имеются значительные природные и минеральные богатства. Задача – понять, как включиться в цепочку добавленной стоимости», – пояснил он.

В этом контексте Ндиайе привёл пример Саудовской Аравии: «Эта страна смогла эффективно использовать свои ресурсы, чтобы продвинуться вверх по цепочке создания стоимости в таких сферах, как переработка и промышленность».

Он также отметил, что Алжир, принимающий нынешние заседания IsDB, является примером страны, которая использует свои ресурсы для развития экспортных секторов.