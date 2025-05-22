Дни культуры Азербайджана в Таджикистане – древняя музыка, литература, сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Таджикистане прошел ряд мероприятий, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В Национальной библиотеке Таджикистана в Душанбе состоялась торжественная церемония открытия Гостиной азербайджанской литературы. Это уже пятая по счёту литературная экспозиция, представленная в крупнейших библиотеках мира по инициативе Министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии приняли участие советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Таджикистана Джумахон Фарзализода, а также представители министерств обеих стран, сотрудники библиотек, научные и общественные деятели, представители СМИ.

В новой литературной гостиной представлено более 250 изданий, отражающих богатство истории, культуры, литературы и современного развития Азербайджана. Читатели - как таджикские граждане, так и азербайджанская диаспора - получили уникальную возможность ближе познакомиться с произведениями выдающихся азербайджанских писателей и поэтов.

В тот же день был подписан меморандум о сотрудничестве между национальными библиотеками Азербайджана и Таджикистана. Документ, подписанный директорами Керимом Тахировым и Джумахон Фарзализода, закрепляет соглашения о взаимном обмене книгами, организациях совместных мероприятий, выставок и юбилейных программ, посвящённых выдающимся деятелям обеих стран.

Как часть культурной программы, в городе Дангара состоялся яркий концерт Азербайджанского ансамбля древних музыкальных инструментов под руководством народного артиста Муниса Шарифова, который вызвал настоящий восторг у публики. Перед концертом с приветственным словом выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и глава исполнительной власти Дангаринского района Сижойдин Саломзода.

Музыкальная программа ансамбля включала разнообразные композиции, пронизанные духом древней Азербайджанской земли. Аутентичные инструменты, национальные мелодии и историческая атмосфера создали живую и вдохновляющую культурную мозаику, которую зрители встречали бурными аплодисментами и искренним восторгом.

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