МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Израилю.

Как сообщает в четверг Trend, публикация с соболезнованиями опубликована на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также государству Израиль. Мы решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого — посеять страх и раздор", - отмечается в публикации ведомства.

Отметим, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утром распространила информацию о том, что двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

"Два сотрудника посольства Израиля были убиты сегодня вечером перед Еврейским музеем в Вашингтоне. Ведется расследование", - написала К.Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.

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