БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии увеличит квоты в финансовом секторе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила сегодня председатель Национального банка Грузии Натия Турнава во время выступления на мероприятии "SHE Congress 2025" в Баку.

"Мы применяем квоту, которой нет даже на государственном уровне. С 1 июня этого года её размер в финансовом секторе будет увеличен до 40 процентов. Это решение имеет под собой важную логику", - отметила Турнава.

По ее словам, квоты особенно актуальны именно в финансовом секторе, который играет роль моста между финансовыми ресурсами и предпринимателями.

"Я не уверена, есть ли чёткие доказательства того, что большее количество женщин среди лиц, принимающих решения в финансовом секторе, напрямую влияет на рост кредитоспособности женщин-предпринимателей. Однако это создаёт доверительную среду и, вероятно, расширяет доступ женщин, особенно в сегменте микропредпринимательства и МСП, к финансовым ресурсам",- отметила глава Нацбанка.

Натия Турнава также напомнила, что сбор гендерно-дезагрегированных данных в этой области был начат лишь год назад.

"Ранее мы фактически не владели достоверной информацией - многие из нас не знали, насколько широко представлены женщины, каково их участие на уровне микропредпринимательства и малого бизнеса. Начав сбор данных, мы увидели, что ситуация далека от ожидаемой, и с этим необходимо работать серьезно",- добавила она.

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