В Ходжалы отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, группа переселяющихся в город Ходжалы и село Баллыджа района, состоит из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Республики.

На данном этапе в Ходжалы возвращаются 1 семья - 5 человек, а в село Баллыджа 8 семей - 29 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку.

Они также выразили благодарность отважной армии Азербайджана, освободившей азербайджанские земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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