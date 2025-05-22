Объявлены результаты экзамена по аналитическому анализу в рамках конкурса «Восхождение»

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты экзамена по аналитическому анализу очного этапа пятого конкурса «Восхождение».

Как сообщили Trend в организационном комитете конкурса, из 5813 кандидатов, принявших участие в экзамене, 1478 получили право перейти к следующему этапу конкурса.

Участникам экзамена были предложены задания по трем блокам: вербальный, числовой и абстрактный анализ. На выполнение экзамена отводилось в общей сложности 3 часа.

Проходной балл экзамена по аналитическому анализу был установлен на уровне 560 баллов по T-шкале, широко применяемой в ряде международных систем (TOEFL, GMAT, SAT и др.). Этот метод расчета результатов считается одним из самых передовых и справедливых в мире.

Участники, успешно прошедшие экзамен по аналитическому анализу, получили право принять участие в экзамене на управленческие навыки.

Отметим, что конкурс «Восхождение» был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Его победители получают годовой индивидуальный план развития под руководством наставников, а также денежную премию в размере 20 тысяч манатов. 18 декабря 2024 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!