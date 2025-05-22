Объем торгов корпоративными облигациями Казахстана в 2024 году удвоился

БАКУ /Trend/ - Объем торгов корпоративными облигациями Казахстана в 2024 году вырос в два раза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления АО «Jusan Invest» Тимур Салимов в ходе мероприятия KASE Day в Баку.

Он отметил, что рынок корпоративных облигаций Казахстана продемонстрировал значительный рост в 2024 году. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) увеличился в два раза и составил около 8 миллиардов долларов США.

«Мы видим, что корпоративные облигации становятся всё более привлекательными для инвесторов. Это подтверждается ростом объемов торгов, что, в свою очередь, способствует повышению ликвидности рынка», - подчеркнул Салимов.

По его словам, на конец 2024 года в официальном списке KASE числились облигации 511 эмитентов, а почти 130 эмитентов готовились к первичному размещению.