Возобновляемая энергия должна стать частью цепочек сельского хозяйства и здравоохранения - IRENA

АЛЖИР /Trend/ - Возобновляемая энергия должна стать частью цепочек сельского хозяйства и здравоохранения.

Об этом заявил директор по взаимодействию со странами и партнёрствам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гюрбюз Гёнюл в ходе форума «Преобразование жизней и средств к существованию: Мобилизация для достижения результата», проходящего в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«То, что мы пытаемся сделать, — это понять, как можно интегрировать децентрализованные решения в сфере возобновляемой энергетики по всей цепочке добавленной стоимости в таких секторах, как сельское хозяйство и здравоохранение», — отметил он.

По словам представителя IRENA, выбор этих двух секторов не случаен. «Почему именно сельское хозяйство и здравоохранение? Думаю, здесь всё очевидно: эти два сектора чрезвычайно уязвимы. Мы пережили пандемию, столкнулись с последствиями геополитических кризисов — всё это показало, насколько хрупки продовольственная и медицинская безопасность», — подчеркнул он.

Гёнюл рассказал, что в здравоохранении акцент делается, прежде всего, на электрификацию сельских медицинских учреждений. «Мы используем экосистемный подход: рассматриваем, как повысить энергоэффективность зданий, оборудования, цифровой инфраструктуры — всё это требует комплексных решений. Однако это социальный сектор, он не приносит прямого дохода, поэтому обеспечить финансирование особенно сложно — здесь требуется больше государственных вложений», — отметил он.

Что касается агропродовольственного сектора, то, по словам представителя IRENA, здесь ситуация ещё сложнее. «Разработка программ в агросфере требует взаимодействия с тысячами фермеров, даже если работа выстраивается через кооперативы или иные объединённые структуры. Но если грамотно подойти к процессу, развивать локальные компетенции, сотрудничать с банками, поставщиками и сервисными структурами, а также поддерживать предпринимательство, можно обеспечить устойчивую долгосрочную реализацию», — пояснил он.

Гёнюл также затронул тему финансирования проектов: «Мы стараемся разрабатывать технические решения, основанные на возобновляемой энергетике, особенно в тех звеньях цепочки, где низкая производительность. Но ключевым остаётся вопрос доступности — особенно для стран с высоким уровнем задолженности. В таких условиях пространство для маневра ограничено, а потребности в устойчивом развитии — огромны», — заключил представитель IRENA.