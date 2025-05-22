Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)

Экономика Материалы 22 мая 2025 17:14 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Читайте Trend в

Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности инвестиционной деятельности между Азербайджаном и Гвинеей.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте X, передает Trend.

"Были рады встретиться с министром планирования и международного сотрудничества Гвинеи Исмаэлем Набе в рамках ежегодного собрания группы Исламского банка развития. Мы обсудили экономические возможности наших стран - торговые и инвестиционные возможности, перспективы сотрудничества в области инфраструктуры, энергетики, рационального использования природных ресурсов, обмена знаниями и опытом", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости