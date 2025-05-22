Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с Гвинеей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности инвестиционной деятельности между Азербайджаном и Гвинеей.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте X, передает Trend.

"Были рады встретиться с министром планирования и международного сотрудничества Гвинеи Исмаэлем Набе в рамках ежегодного собрания группы Исламского банка развития. Мы обсудили экономические возможности наших стран - торговые и инвестиционные возможности, перспективы сотрудничества в области инфраструктуры, энергетики, рационального использования природных ресурсов, обмена знаниями и опытом", - говорится в публикации.

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