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Президент Турции заявил, что не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры на этот пост

Турция Материалы 22 мая 2025 18:28 (UTC +04:00)
Президент Турции заявил, что не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры на этот пост

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Я не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из Венгрии.

"Мы хотим новую конституцию не для себя, а для страны. У меня нет намерения переизбираться или снова выдвигать свою кандидатуру. Нас волнует лишь то, как наши шаги смогут увеличить авторитет Турции", - сказал он.

Отметим, что очередные президентские выборы в Турции должны состояться не позднее 14 мая 2028 года.

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