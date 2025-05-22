Президент Турции заявил, что не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры на этот пост

БАКУ /Trend/ - Я не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из Венгрии.

"Мы хотим новую конституцию не для себя, а для страны. У меня нет намерения переизбираться или снова выдвигать свою кандидатуру. Нас волнует лишь то, как наши шаги смогут увеличить авторитет Турции", - сказал он.

Отметим, что очередные президентские выборы в Турции должны состояться не позднее 14 мая 2028 года.

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