В I квартале продолжилось ужесточение кредитных стандартов по потребительским кредитам - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2025 года в Азербайджане продолжилось ужесточение кредитных стандартов в целом по потребительским кредитам, в том числе по кредитным картам.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) Азербайджана.

Согласно информации, в основном это проявилось в форме увеличения себестоимости кредитов и суммы комиссий. Респонденты прогнозируют, что в следующем квартале ужесточение стандартов по общим потребительским кредитам, включая кредитные карты, продолжится.

Согласно результатам опроса, спрос на общие потребительские кредиты, включая кредитные карты, не изменился. Банки прогнозируют, что в следующем квартале спрос на общие потребительские кредиты вырастет, однако спрос на кредитные карты останется без изменений.

Также по результатам опроса, стоимость финансирования по потребительским кредитам, позиции по капиталу и ожидания в отношении платежеспособности населения оказали ужесточающее влияние на кредитные стандарты. В целом, по итогам опроса, ожидается, что в следующем квартале динамика роста потребительского портфеля банков продолжится.