Ежегодные заседания Исламского банка развития в Баку станут важной платформой для стран-участниц — Мухаммад Аль-Джассер (Эксклюзивное интервью)

АЛЖИР /Trend/ — Ежегодные заседания Группы Исламского банка развития (IsDB), которые пройдут в Баку, станут важной платформой для стран-участниц и глобальных партнеров, направленной на решение актуальных задач в сфере развития, особенно в уязвимых и затронутых конфликтами регионах, на долю которых приходится более половины членов Банка.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству Trend на полях заседаний IsDB в Алжире заявил председатель Группы Исламского банка развития доктор Мухаммад Аль-Джассер.

Он отметил, что особое внимание будет уделено мобилизации ресурсов и укреплению сотрудничества в целях преодоления климатических шоков, дефицита инфраструктуры и потребностей в сфере человеческого развития.

«Региональная торговля и интеграция станут одной из центральных тем, что соответствует устремлениям Азербайджана. Это включает развитие трансграничной инфраструктуры, цифровой связности, упрощение торговли и поддержку МСП через платформы электронной коммерции. Ожидается, что итоги заседаний лягут в основу стратегического курса и будут учтены при реализации Десятилетней стратегической рамочной программы Группы IsDB на 2026–2035 годы, в которой региональная интеграция занимает ключевое место», — подчеркнул Аль-Джассер.

Он также сообщил, что в центре обсуждений будет долгосрочная структурная трансформация, направленная на устойчивое развитие и повышение устойчивости в условиях нестабильной глобальной экономической среды.

«Среди ключевых тем – экономическая диверсификация, цифровая трансформация, энергетический переход и региональное сотрудничество — направления, в которых Азербайджан играет стратегическую роль. Заседания в Баку также зададут вектор для практической реализации новой Стратегической рамки, сосредоточив внимание не только на формировании видения, но и на конкретных механизмах исполнения, мониторинга и расширении партнерств, выходящих за рамки самого мероприятия», — добавил глава Группы IsDB.

Новые направления углубления сотрудничества между Азербайджаном и IsDB

Аль-Джассер напомнил, что в начале 2024 года IsDB запустил Рамочную программу взаимодействия с Азербайджаном.

«В рамках этой программы мы подписали первый проект по поддержке продовольственной безопасности, а также развитию Карабаха на полях COP29 в ноябре 2024 года. В настоящее время ведутся переговоры о поддержке нескольких новых инициатив, включая развитие региональных энергетических коридоров, создание Свободной экономической зоны Алят и возможные ирригационные проекты в Карабахе», — сообщил он.

Глава IsDB также отметил заинтересованность банка в партнерстве с Азербайджаном для продвижения сотрудничества Юг-Юг.

«Недавно было подписано соглашение о технической помощи между Центральным банком Азербайджана и Институтом Исламского банка развития для продвижения исламского финансирования. Кроме того, недавно подписано еще одно соглашение о технической помощи, направленное на развитие сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном в области создания высокоурожайных сортов хлопка», — добавил Аль-Джассер.

Конкретные результаты Ежегодных заседаний 2025 года в Алжире

Мухаммад Аль-Джассер подчеркнул, что эти Ежегодные заседания — это не просто техническое или формальное мероприятие, а динамичная платформа для конкретных действий.

«В ходе заседаний была принята новая стратегическая рамочная программа, подписано несколько соглашений и партнерств, а также запущены инициативы по финансированию и развитию высокопотенциальных секторов. Это была редкая возможность для лидеров, представителей органов власти и заинтересованных сторон собраться в Алжире и обсудить инновационные решения для задач экономической диверсификации в исламском мире. В перспективе мы полностью нацелены на продвижение цифровой трансформации, развитие финансовых технологий (Fintech) и инвестирование в интеллектуальную инфраструктуру, чтобы сделать наши экономики более эффективными, устойчивыми и инклюзивными», — отметил Аль-Джассер.

Глава IsDB добавил, что Банк будет активно работать над реализацией принятых рекомендаций и контролем выполнения взятых обязательств.

«Кроме того, мы планируем оценить влияние инициатив и разработать четкую дорожную карту их внедрения в тесном сотрудничестве со странами-членами», — заключил он.

Аль-Джассер отметил, что на протяжении этой недели были проведены множество встреч на высоком уровне, ключевой Форум частного сектора, а также более 10 дополнительных мероприятий с участием выдающихся экспертов, учёных и специалистов в области развития.

«Мы приветствовали более 4000 участников, представляющих 89 стран и 70 организаций.

Эти взаимодействия предоставили важную платформу для открытого диалога, стратегического партнёрства и инновационного сотрудничества — как в государственном, так и в частном секторах.

Я рад сообщить о подписании более 70 соглашений на общую сумму почти 5 миллиардов долларов США с 26 странами-членами и рядом региональных организаций. Эти соглашения охватывают ключевые сектора и подтверждают нашу приверженность предоставлению конкретных, высокоэффективных решений в области развития»,- сказал он.

Следующие шаги Банка по реализации результатов и партнерств, сформированных на Ежегодных заседаниях 2025 года

Аль-Джассер отметил, что Исламский банк развития намерен превратить обсуждения на заседаниях в конкретные действия, направленные на поддержку глобальных целей развития.

«Это включает разработку планов действий, которые переводят полученные идеи в конкретные инициативы и проекты развития. Банк будет укреплять партнерства со странами-членами, представителями частного сектора и другими организациями в сфере развития для максимального использования ресурсов и экспертизы», — подчеркнул он.

Глава IsDB отметил, что приоритетное финансирование будет направлено на ключевые секторы развития с целью обеспечения стратегического и эффективного распределения ресурсов.

«Банк будет активно взаимодействовать с заинтересованными сторонами для сбора обратной связи и гарантировать, что его инициативы соответствуют местным потребностям и приоритетам. Также будет поощряться обмен знаниями и лучшими практиками между странами для стимулирования инноваций и повышения качества программ развития.

Кроме того, IsDB намерен укреплять системы мониторинга и оценки для отслеживания прогресса и оценки воздействия своих стратегий и программ. В завершение, Банк будет инвестировать в программы по развитию потенциала, чтобы обеспечить страны необходимыми навыками и инструментами для эффективного внедрения инициатив», — заключил Аль-Джассер.

Влияние экономической диверсификации на долгосрочную устойчивость и процветание стран-членов

Председатель Группы IsDB подчеркнул, что экономическая диверсификация — это не просто выбор, а насущная необходимость для повышения экономической устойчивости и достижения общего процветания.

«Сокращая зависимость от природных ресурсов, диверсификация способствует стабилизации экономик перед внешними шоками и открывает новые возможности для инноваций, цифровой экономики и сферы услуг. Чтобы по-настоящему реализовать эту стратегию, необходимо активно развивать новые сектора, укреплять региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости, а также создавать более инклюзивные экономические возможности как в Алжире, так и во всех странах-членах. Через стратегические инвестиции и сотрудничество диверсификация становится катализатором долгосрочного устойчивого развития», — заявил Аль-Джассер.

Исламское финансирование как катализатор инклюзивного роста, особенно в странах, таких как Алжир

Аль-Джассер отметил, что Алжир обладает значительным потенциалом для использования исламского финансирования в качестве драйвера инклюзивного экономического роста, учитывая его статус страны со средним уровнем дохода, преобладающее мусульманское население и крупная неформальная экономика, превышающая 30% ВВП.

«Развитый сектор исламского финансирования в Алжире может помочь интегрировать социально неохваченные группы в формальную финансовую систему, мобилизовать внутренние сбережения, улучшить распределение капитала и диверсифицировать финансовые риски. Экономисты все чаще сходятся во мнении, что структура финансовой системы — банковская или рыночная — менее важна для роста, чем ее эффективность в финансовом посредничестве. Опыт стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Малайзии показывает, что исламское финансирование может стать мощным катализатором экономического развития. Алжир имеет схожие структурные особенности — экономику, основанную на углеводородах, мусульманское большинство и политическую стабильность», — отметил Аль-Джассер.

Он выразил уверенность, что если Алжир выберет путь развития исламского финансирования, аналогичный странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, это позволит достичь сопоставимых экономических выгод.

«Исламское банковское дело в Алжире может быстро развиваться, предоставляя финансовые услуги тем слоям населения, которые обычно избегают традиционного банковского сектора, что повысит финансовую инклюзивность и поддержит более быстрый экономический рост», — подчеркнул глава IsDB.

Усилия Группы Исламского банка развития по вовлечению молодежи и женщин в центр стратегий развития

«Обмен опытом и лучшими практиками позволяет совместно создавать практические и масштабируемые решения, открывающие новые возможности, особенно для молодежи и женщин — жизненно важной силы инноваций и социального прогресса. Такие обмены не только способствуют обучению и сотрудничеству между странами, но и стимулируют инклюзивное формирование политики и адаптацию успешных моделей, доказавших свою эффективность в других условиях», — заявил Мухаммад Аль-Джассер.

Глава IsDB подчеркнул, что расширение возможностей женщин и молодежи является ключевым элементом подхода банка к развитию.

«Мы привержены поддержке комплексных программ обучения, развитию предпринимательства и расширению доступа к финансам и цифровым технологиям. Обеспечивая женщин ресурсами и навыками для полноценного участия в экономике, а также развивая предпринимательский потенциал молодежи, мы стремимся создавать более инклюзивные и устойчивые общества», — отметил он.

Аль-Джассер также обратил внимание на климатические изменения, которые, несмотря на свою актуальность как одна из самых серьезных глобальных проблем, представляют и уникальные возможности.

«Вместо того чтобы рассматривать климатические изменения только как риск, мы нацелены превратить их в движущую силу инноваций и устойчивого роста. Через стратегические инвестиции в возобновляемую энергетику, зеленую инфраструктуру и климатически умные технологии мы можем не только смягчить экологические угрозы, но и создать новые «зеленые» рабочие места, повысить энергетическую безопасность и построить климатически устойчивые экономики в странах нашего членства», — сказал президент IsDB.

Планы IsDB по использованию инноваций, цифровизации и финансовых технологий для стимулирования экономического роста

«По мере того как миллионы молодых людей выходят на рынок труда в Алжире и других странах-членах, Группа Исламского банка развития осознает необходимость создания инклюзивных и готовых к будущему экономик. Мы стремимся поддерживать молодежь, развивая предпринимательство, расширяя доступ к цифровым навыкам и инвестируя в цифровую экономику. Такой подход не только создает устойчивые рабочие места, но и оснащает общества инструментами для успешного развития в быстро меняющемся глобальном мире», — отметил Мухаммад Аль-Джассер.

Глава IsDB подчеркнул, что инновации являются ключевым фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности.

«Продвигая исследования, поддерживая стартапы и стимулируя внедрение технологий, мы можем открыть новые источники роста и повысить способность стран-членов адаптироваться к глобальным вызовам, таким как изменение климата, сбои в цепочках поставок и изменения на рынке труда. Цифровая трансформация обладает огромным потенциалом для повышения эффективности, доступности и прозрачности государственных услуг — от здравоохранения и образования до социальной защиты и финансовой инклюзивности. Группа IsDB активно поддерживает инвестиции в интеллектуальную инфраструктуру, платформы электронного управления и инклюзивные цифровые экосистемы», — добавил он.

Аль-Джассер особо отметил, что финансовые технологии (fintech) предлагают мощные инструменты для расширения доступа к финансовым услугам для недостаточно обслуживаемых групп населения, особенно женщин и малого бизнеса.

«Используя решения fintech, мы стремимся способствовать финансовой инклюзии, улучшить доступ к капиталу и облегчить трансграничную торговлю и инвестиции. В дальнейшем наша стратегия интегрирует инновации и цифровизацию во все сектора — будь то сельское хозяйство, энергетика, производство или образование — чтобы страны-члены могли использовать технологии не только для роста, но и для инклюзивного и устойчивого развития», — заключил Аль-Джассер.