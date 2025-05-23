ЦБ Ирана обнародовал объем выделенных на импорт средств
С 21 марта по 17 мая 2025 года Центральный банк Ирана направил значительные средства на импорт продукции и оплату зарубежных услуг. Финансирование охватило товары первой необходимости, медикаменты, автомобили, электронику, оборудование, продукцию промышленности и другие категории.
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