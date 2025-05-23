Хорватия увеличила закупку нефти у Азербайджана
В январе-апреле этого года Азербайджан значительно увеличил экспорт нефти в Хорватию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорватия вошла в пятёрку крупнейших покупателей азербайджанской нефти.
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