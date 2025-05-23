Увеличен план приема в Карабахский университет на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Увеличение плана приема в Карабахский университет в 2025 году на 28,5 процентов - до 1440 мест - имеет особое значение с точки зрения удовлетворения потребности региона в высококвалифицированных кадрах в соответствии с его социально-экономическими потребностями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Она отметила, что в рамках плана приема студентов в вузы на 2025/2026 учебный год предусмотрено в общей сложности 60 489 мест, что по сравнению с прошлым годом показывает рост плановых мест на 2,21 процента (1 309 мест).

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