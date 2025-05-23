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Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)

Экономика Материалы 23 мая 2025 15:51 (UTC +04:00)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Лейпциге (Германия) проходит cаммит «Международный транспортный форум 2025». На мероприятии председательство в саммите на 2025–2026 годы перешло от Чили к Азербайджану.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, на саммите с участием свыше 1200 делегатов из более чем 80 стран Азербайджан представляет делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Представительное мероприятие посвящено теме «Устойчивость транспорта к глобальным потрясениям». Участники саммита обсудили пути обеспечения устойчивости транспортных систем на фоне вызовов, обусловленных разрушительными факторами, такими как стихийные бедствия, пандемии, киберугрозы и геополитические кризисы.

Заместитель министра Рахман Гумматов, выступая на заседании Совета министров транспорта, рассказал о предпринимаемых Азербайджаном шагах по созданию транспортных систем, устойчивых к глобальным потрясениям. Он проинформировал о цифровизации городской инфраструктуры, в том числе о реализуемом проекте «Цифровой двойник», а также об осуществляемой работе по развитию экологичных и устойчивых транспортных систем. Замминистра также подчеркнул активное участие Азербайджана в региональных транспортных проектах и значение международного сотрудничества в этой сфере. Были отмечены восстановительные работы в Карабахском регионе в постконфликтный период, строительство современных автомагистралей, аэропортов, реконструкция городской инфраструктуры, имеющие большое значение с точки зрения возрождения региона и восстановления транспортных связей.

На мероприятии председательство в саммите Международного транспортного форума на 2025–2026 годы перешло от Чили к Азербайджану. Наша страна была избрана на этот пост единогласным решением государств-членов в 2023 году и впервые принимает полномочия председателя в данной организации.

Как отметил Рахман Гумматов на пресс-конференции участников, для Азербайджана это председательство также является продолжением больших усилий страны по продвижению более инновативных, экологичных и взаимосвязанных транспортных систем.

"Транспорт — это не просто инфраструктура, а инструмент экономического развития, регионального сотрудничества и социальной интеграции», — сказал он.

В рамках саммита замминистра также провел встречи с делегациями ряда стран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества и другим вопросам.

На мероприятии была организована выставка, на которой партнеры Международного транспортного форума представили свою продукцию, услуги и инновации. Установленный здесь стенд министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана осмотрели генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, участвующие в саммите министры и руководители делегаций. Посетителям стенда была предоставлена подробная информация о достижениях Азербайджана в сфере транспорта.

Отметим, что Международный транспортный форум насчитывает 69 стран-членов. Азербайджан является полноправным членом этой организации с 1998 года. Саммиты, регулярно проводимые с 2008 года, играют важную роль в формировании глобальной транспортной политики.

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Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума (ФОТО)
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