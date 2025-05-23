За последние 7 лет рынок гособлигаций Азербайджана многократно вырос - директор агентства

БАКУ /Trend/ - С 2018 года в результате успешной реализации "Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики" рынок государственных облигаций вырос почти в 9 раз и достиг объема в 9 миллиардов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.

Он напомнил, что заметный рост рынка государственных ценных бумаг приходится на 2018 год.

"В том же году был принят документ "Среднесрочная и долгосрочная стратегия управления государственным долгом Азербайджанской Республики", утвержденный Президентом Азербайджанской Республики. Одним из основных направлений Стратегии стало развитие внутренних финансовых рынков, увеличение внутреннего заимствования на фоне постепенного сокращения внешнего долга и расширение рынка государственных ценных бумаг.

В результате успешной реализации стратегии с 2018 года рынок государственных облигаций вырос почти в 9 раз и достиг объема в 9 миллиардов манатов. Это развитие также привело к расширению других вторичных финансовых инструментов, таких как вторичный рынок и рынок РЕПО. Так, за этот период вторичный рынок вырос в 5 раз, а объем сделок РЕПО - почти в 60 раз.

Ранее основными инвесторами в государственные ценные бумаги были банки и страховые компании, однако в последнее время в инвесторской базе начали участвовать как институциональные, так и корпоративные инвесторы, а также физические лица, включая иностранных граждан. Это свидетельствует о дальнейшем углублении и расширении рынка.

В этом контексте следует также особо отметить роль компаний-посредников. Потому что они помогают установить эффективные отношения между инвесторами и рынком ценных бумаг и обеспечивают участие в рынке",- добавил он.

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