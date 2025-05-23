Подготовленная картографами Азербайджана интерактивная карта опубликована и в Армении

БАКУ /Trend/ - Общественным объединением "Картографы Азербайджана" подготовлена интерактивная карта, на которой отображены работы и объекты по переработке в горнодобывающей промышленности Армении, а также нанесенный в результате этих работ экологический ущерб. Данная карта опубликована и в Армении.

Об этом сообщил Trend председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов.

По его словам, на этой карте указано местонахождение основных загрязняющих предприятий в Армении.

"Карта была подготовлена ​​на трех языках: азербайджанском, английском и армянском. Целью ее подготовки на английском языке является информирование международной общественности об этих экологических преступлениях", - сказал М.Байрамов.

Он отметил, что населенные пункты на карте обозначены как древними азербайджанскими названиями, так и указаны их измененные, армянские названия. "В названиях гор, рек, населенных пунктов использовались исторические топонимы. Мы воспользовались различными историческими картами. Глядя на эти карты, можно увидеть, что все топонимы на территории Западного Азербайджана имеют тюркское происхождение. Подготовленная карта была размещена на интернет-странице нашего Объединения. Через 10 дней после этого различные международные общественные организации начали выражать свое отношение к этой информации. Ее опубликовали и различные СМИ, действующие в Армении. После этого выступили и армянские НПО. Органы прессы по вопросам экологии, действующие в Иране, также опубликовали нашу информацию. Они начали предоставлять данные о загрязнении реки Араз, а также стали поступать данные, что в результате загрязнения реки среди людей, живущих на близлежащих территориях, увеличилось число онкологических заболеваний", - сказал М.Байрамов.

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