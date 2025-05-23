Пашинян поприветствовал решение о проведении саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Приветствую решение о проведении саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации премьер-министра Армении Никола Пашиняна в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Должен отметить, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга для проведения саммита", - говорится в публикации.

Отметим, что саммит Европейского политического сообщества состоится в 2026 году в Ирландии и Армении, в 2027 году - в Швейцарии и Греции, а в 2028 году - в Азербайджане и Латвии.

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