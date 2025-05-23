Завершились международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья Турецкой Республики успешно завершились международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2025» («Anadolu Ankası – 2025»).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В рамках международных учений состоялся «День высокопоставленного наблюдателя», в котором принимали участие представители СМИ и официальные гости.

Участникам были представлены статистические данные о ходе учений, было продемонстрировано короткометражное видео, посвящённое международным поисково-спасательным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением различных эпизодов участниками международных учений.

Затем авиационной группой ВВС Турции «Türk Yıldızları» («Турецкие звёзды») были выполнены показательные полёты.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Личный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, принимавший участие в международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix – 2025» в братской Турции, продемонстрировал высокий профессионализм", - отмечается в информации ведомства.

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