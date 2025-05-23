Азербайджан увеличил доходы от продажи электроэнергии в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 405,4 миллиона кВтч электроэнергии.

По расчетам Trend на основе данных, обнародованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта данного объема электроэнергии составил 23,1 миллиона долларов США.

Так, объем экспорта электроэнергии в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 55,2 миллиона кВтч или на 15,8 процента, а в стоимостном выражении на 5,1 миллиона долларов США или на 28,3 процента.

В первом квартале прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 350,2 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 18 миллионов долларов США.

Отметим, что за отчетный период из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран было экспортировано электроэнергии в объеме 440,4 миллиона кВтч на сумму 24,4 миллиона долларов США.