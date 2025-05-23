Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и ЕС
В январе–апреле текущего года торговый оборот между Азербайджаном и странами ЕС значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был зафиксирован как в импорте, так и в экспорте.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB