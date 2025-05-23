Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и ЕС

В январе–апреле текущего года торговый оборот между Азербайджаном и странами ЕС значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был зафиксирован как в импорте, так и в экспорте.

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