Активы Центрального банка Азербайджана выросли
Центральный банк Азербайджана сообщил об увеличении своих активов по сравнению с началом прошлого года. Основную часть структуры активов составляют денежные средства, долговые ценные бумаги, расчеты с международными организациями, а также кредиты, выданные банкам и другим финансовым учреждениям.
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