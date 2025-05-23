Активы Центрального банка Азербайджана выросли

Центральный банк Азербайджана сообщил об увеличении своих активов по сравнению с началом прошлого года. Основную часть структуры активов составляют денежные средства, долговые ценные бумаги, расчеты с международными организациями, а также кредиты, выданные банкам и другим финансовым учреждениям.

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