Назван объем азербайджанского импорта электроэнергии из России
Фото: Искусственный интеллект
В первом квартале этого года импорт электроэнергии из России несколько снизился по сравнению с прошлым годом. За указанный период импорт электроэнергии осуществлялся также из Грузии и Ирана.
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