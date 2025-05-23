Назван объем азербайджанского импорта электроэнергии из России

Фото: Искусственный интеллект

В первом квартале этого года импорт электроэнергии из России несколько снизился по сравнению с прошлым годом. За указанный период импорт электроэнергии осуществлялся также из Грузии и Ирана.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться