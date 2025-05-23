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ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)

Экономика Материалы 23 мая 2025 18:29 (UTC +04:00)
ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В Рио-де-Жанейро состоялась встреча представителей государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras с судовладельцами-партнёрами.

Как сообщает Trend, ASCO, входящее в структуру AZCON Holding, на встрече представляли Заур Нагиев, заместитель председателя правления, и Чингиз Сафаров, начальник Морского транспортного флота.

В рамках встречи обсуждались операционные требования Petrobras к зафрахтованным судам, стандарты соблюдения нормативных требований для судоходных компаний, глобальные риски в морском секторе и механизмы их управления, а также текущая потребность компании в морских транспортных услугах, особенно в области оффшорных операций и логистики.

Представители Petrobras изложили информацию о потенциальных будущих проектах и выразили готовность к расширению сотрудничества с партнёрскими компаниями в этих направлениях.

В ходе обсуждений было отмечено, что один танкер типа Aframax, принадлежащий ASCO, уже находится в долгосрочном чартере у компании Petrobras, и стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества. Также были обсуждены перспективы аренды других судов ASCO этой международной нефтегазовой компанией.

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ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)
ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)
ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)
ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)
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