ASCO приняла участие во встрече партнёров, организованной компанией Petrobras (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Рио-де-Жанейро состоялась встреча представителей государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras с судовладельцами-партнёрами.

Как сообщает Trend, ASCO, входящее в структуру AZCON Holding, на встрече представляли Заур Нагиев, заместитель председателя правления, и Чингиз Сафаров, начальник Морского транспортного флота.

В рамках встречи обсуждались операционные требования Petrobras к зафрахтованным судам, стандарты соблюдения нормативных требований для судоходных компаний, глобальные риски в морском секторе и механизмы их управления, а также текущая потребность компании в морских транспортных услугах, особенно в области оффшорных операций и логистики.

Представители Petrobras изложили информацию о потенциальных будущих проектах и выразили готовность к расширению сотрудничества с партнёрскими компаниями в этих направлениях.

В ходе обсуждений было отмечено, что один танкер типа Aframax, принадлежащий ASCO, уже находится в долгосрочном чартере у компании Petrobras, и стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества. Также были обсуждены перспективы аренды других судов ASCO этой международной нефтегазовой компанией.

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