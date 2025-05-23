БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты о том, что Саммит Европейского политического сообщества (EPC) в 2028 году пройдет в Азербайджане, стало не просто международной новостью. Это политический сигнал о доверии и признании.

Решение провести Саммит EPC в Баку - это результат активной, последовательной и многогранной дипломатии, которую на протяжении последних лет ведет Президент Ильхам Алиев.

16 мая Президент Ильхам Алиев принимал участие в 6-м Саммите EPC в Тиране. Его активное включение в ключевые дискуссии и плотный график встреч подтвердили: Азербайджан сегодня - это не просто наблюдатель, а необходимый участник европейского политического процесса.

Скептики еще недавно говорили о напряженности между ЕС и Азербайджаном. Но последовательная политика Баку, без уступок принципам, изменила настрой. В Тиране состоялись встречи Президента Ильхама Алиева с президентами Молдовы и Турции, премьерами Великобритании, Литвы, Чехии и Словакии, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Причем инициатива встреч шла от европейской стороны - это не протокольная деталь, это дипломатический сигнал и признании авторитета Баку.

За последние годы Азербайджан стал незаменимым партнером ЕС в вопросах энергетики, логистики и региональной стабильности. Более 10 стран Европы получают газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, что позволило континенту смягчить удар энергетического кризиса.

Азербайджан - это, в том числе, ключевой транзитный узел. Через страну проходят поставки урана из Казахстана, контейнерные поезда из Китая, стратегические грузы из Центральной Азии. Без Азербайджана невозможна реализация ни одного крупного инфраструктурного проекта между Востоком и Западом. Сегодня в Брюсселе это понимают. Европа видит в Азербайджане не только партнера, но и мост - между регионами, энергосистемами и интересами.

Важнейшим направлением стало развитие Среднего коридора - транспортного маршрута, соединяющего Китай с Европой через Каспий и Южный Кавказ. Инвестиции в порты, железные дороги, судостроение и аэропорты уже принесли результат: несмотря на отсутствие выхода к открытому морю, Азербайджан стал важнейшим логистическим хабом Евразии.

Впереди также экспорт “зеленой” энергии. Проект по транспортировке экологически чистого электричества в Европу через Черное море уже находится на стадии технического исследования. И вновь - без Азербайджана такие проекты невозможны.

Неформальный саммит Организации тюркских государств в Будапеште 21 мая стал еще одним подтверждением растущего международного веса Азербайджана. Проведение встречи именно в европейской столице, с участием Президента Ильхама Алиева, показало: Европа понимает - ОТГ становится важным игроком, и роль Баку в этом процессе - центральная.

Саммиты Европейского политического сообщества - это не только сессии и официальные выступления. Это площадка для неформального, откровенного диалога между лидерами. За кулисами обсуждаются глобальные темы, выстраиваются союзы.

Тирана это подтвердила: множество личных встреч Президента Азербайджана стали не просто двусторонними переговорами, а символами политического признания. И именно в этом контексте проведение EPC в Баку приобретает особое значение: лидеры европейских стран приедут не только в Азербайджан - они приедут на встречу с Президента Ильхамом Алиевым.

Выбор Азербайджана страной, принимающей Саммит EPC, это не просто жест уважения. Это политическое признание. Это подтверждение того, что сегодня Баку - это столица, с которой считаются. А Президент Ильхам Алиев - лидер, без участия которого невозможно говорить ни о транспорте, ни об энергетике, ни о стабильности на Южном Кавказе.

В этом решении - вся суть современной дипломатии: твердая позиция, стратегическая дальновидность и заслуженное доверие. Европа сделала выбор. И этот выбор - в пользу Азербайджана. В пользу Президента Ильхама Алиева.