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Представлен электронный модуль, обеспечивающий отчетность по госдолгу

Экономика Материалы 23 мая 2025 21:39 (UTC +04:00)
Представлен электронный модуль, обеспечивающий отчетность по госдолгу
Фото: Министерство финансов Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - 23 мая состоялась презентация электронного модуля, обеспечивающего функциональность отчетности по государственному долгу, в системе управления бюджетными данными министерства финансов Азербайджана.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на минфин.

Было отмечено, что основной целью нового модуля является электронизация отчетности, представляемой в Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики группами управления проектами по использованию кредитных средств, исполнительными ведомствами и основными заемщиками в рамках кредитных соглашений, повышение эффективности процесса и автоматизация информационного оборота. С применением этого модуля будет повышена оперативность процессов сбора и обработки отчетов, предотвращены потери времени, обеспечена безопасность данных.

На мероприятии, в котором приняли участие представители 13 государственных структур, было отмечено, что запуск электронного модуля, обеспечивающего функциональность отчетности по государственному долгу, является составной частью последовательных, целенаправленных и институциональных реформ, проводимых министерством финансов в направлении усиления цифрового управления и внедрения инновационных технологий.

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