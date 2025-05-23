В Азербайджане устанавливается новое правило в сфере обеспечения прав сонаследников

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые правила в связи с выдачей свидетельства о праве на наследство сонаследникам, направленные на обеспечение прав тех сонаследников, которые не обратились за получением свидетельства, а также на регулирование распоряжения долями наследства между сонаследниками.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство наследнику, подавшему соответствующее заявление, также определит доли наследства, причитающиеся другим наследникам (сонаследникам), которые не подали заявление, и укажет эту информацию в свидетельстве.

Органы, ведущие государственный реестр недвижимого имущества и официальные реестры движимого имущества, внесут информацию о вышеуказанных наследниках (сонаследниках) и их долях в соответствующие реестры.

Каждый из сонаследников сможет получить свидетельство о наследовании свой доли наследства. До получения свидетельства о праве на наследство сонаследники смогут распоряжаться своими долями наследства на основании нотариально удостоверенного договора.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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