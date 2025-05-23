Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане налоговикам разрешили передавать данные для контроля агросубсидий и льгот.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно внесенным законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс" изменениям, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках по запросу уполномоченного органа, определённого соответствующим органом исполнительной власти, в пределах, необходимых для контроля за субсидиями в сельском хозяйстве, льготным кредитованием, продажей и лизингом сельскохозяйственных производственных средств на льготных условиях, а также для централизованных закупок продовольственных товаров за счет средств государственного бюджета (за исключением закупок продовольствия для государственных резервов).

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.