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Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс

Политика Материалы 23 мая 2025 15:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане налоговикам разрешили передавать данные для контроля агросубсидий и льгот.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно внесенным законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс" изменениям, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках по запросу уполномоченного органа, определённого соответствующим органом исполнительной власти, в пределах, необходимых для контроля за субсидиями в сельском хозяйстве, льготным кредитованием, продажей и лизингом сельскохозяйственных производственных средств на льготных условиях, а также для централизованных закупок продовольственных товаров за счет средств государственного бюджета (за исключением закупок продовольствия для государственных резервов).

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.

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