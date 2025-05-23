В Баку проходит Финансово-инвестиционный форум

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу Финансово-инвестиционный форум (FIF 2025).

Как сообщает в пятницу Trend, в форуме принимают участие директор Инвестиционной компании ОАО "Unicapital" Талят Калаев, председатель правления ОАО "Rabitəbank" Айдын Гусейнов, директор Инвестиционной компании "PAŞA Kapital" Джейхун Гаджиев, член Правления Инвестиционной компании ЗАО "İNVEST-AZ" Джейхун Ибрагимов, исполнительный директор Инвестиционной компании ABB Invest Надир Бабазаде, советник председателя правления Национального депозитарного центра Азербайджанской Республики Мушфиг Ахмедли, консультант по рынкам капитала и руководитель отдела инвестиционного банкинга Банка развития и инвестиций Турции Дилан Памир, директор отдела политики и контроля деятельности на рынке капитала ЦБА Умейра Ибрагимова, исполнительный директор Ассоциации кибербезопасности Азербайджана Рауф Джаббаров, заместитель председателя правления и главный коммерческий администратор Бакинской фондовой биржи Октай Гасымов, заместитель генерального директора и лидер по устойчивому развитию и воздействию Банка развития и инвестиций Турции Седжиль Йылдыз, а также другие ведущие представители финансового сектора.

На форуме будут обсуждены актуальные темы, такие как развитие рынков капитала, возможности финансирования компаний через IPO, влияние новых технологий и цифровизации на инвестиционный сектор. Также в числе основных тем мероприятия — значение прозрачности и подотчетности для инвесторов, управление рисками и возможности выхода на глобальные финансовые рынки.

Форум предоставляет участникам широкие возможности для более глубокого понимания рыночных тенденций, оценки потенциальных инвестиционных возможностей и налаживания новых партнерских отношений. FIF 2025, продолжая успехи предыдущих лет, ставит перед собой цель внести вклад в определение инновационных подходов и стратегических направлений развития в финансовом секторе.

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