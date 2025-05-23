В Баку состоялась презентация интерактивной карты экологических последствий горнодобывающей промышленности Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация интерактивной карты, отражающей негативное воздействие на окружающую среду действующих на территории Армении предприятий горнодобывающей промышленности, разработанной коалицией "Environmental Protection First".

Как сообщили Trend в БГУ, соучредитель коалиции, председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов и член коалиции Мугабиль Байрамов проинформировали участников мероприятия о деятельности коалиции.

Соучредитель коалиции Амин Мамедов сказал, что основной целью встречи является информирование профессорско-преподавательского состава и студентов БГУ о влиянии горнодобывающей промышленности Армении на окружающую среду на Кавказе, а также поощрение их к совместным действиям по оценке нанесенного в результате такой деятельности экологического ущерба.

Было отмечено, что на основе спутниковых снимков промышленных предприятий, производящих различные цветные и черные металлы в более чем 20 точках Армении, близ приграничных с Азербайджаном регионов, подготовлен обширный отчет и интерактивная карта. При подготовке интерактивной карты широко использовались карты разных лет, архивные и другие отчетные материалы.

Затем была проведена презентация интерактивного сайта, на котором создана карта, а также предоставлена ​​информация о функциональных возможностях сайта.

Мероприятие продолжилось обсуждениями, на вопросы участников были даны ответы.

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