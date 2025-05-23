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Начинается визит премьер-министра Пакистана в регион - детали

Политика Материалы 23 мая 2025 20:34 (UTC +04:00)
Начинается визит премьер-министра Пакистана в регион - детали
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - 25-30 мая 2025 года будет проходить визит премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан.

Премьер-министр проведет широкие дискуссии с руководством этих стран по вопросам двусторонних отношений, а также вопросам регионального и международного значения, сообщает Trend.

Также он примет участие в международной конференции по ледникам, которая состоится 29-30 мая в столице Таджикистана Душанбе.

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