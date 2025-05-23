Милли Меджлис ратифицировал меморандум о взаимопонимании по авиационной безопасности

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал "Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности".

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности" был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в рамках программы универсальных проверок по обеспечению авиационной безопасности (USAP-CMA) был подписан 1 августа 2023 года в Баку и 8 сентября в Монреале.

Данный Меморандум служит обеспечению соответствия международным стандартам безопасности и постоянному участию государств в процессах мониторинга и аудита в этой сфере. Полученные результаты отражают сильные и слабые стороны государства в области авиационной безопасности и напрямую влияют на глобальный индекс авиационной безопасности.

В настоящее время Меморандум о взаимопонимании подписали 187 государств. Результаты аудита влияют на глобальные показатели безопасности государств. Азербайджан является одной из стран региона, демонстрирующих высокий уровень соответствия в этой сфере. Соответствующее законодательство, включая Закон "Об авиации" и Государственную программу по авиационной безопасности, сформировано на основе международных стандартов и в будущем может быть дополнительно усовершенствовано в соответствии с результатами аудита.

Подписание Меморандума подтверждает приверженность Азербайджана своим международным обязательствам, важность, придаваемую безопасности и стабильности в сфере гражданской авиации, а также уровень интеграции страны в глобальную систему авиационной безопасности.

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