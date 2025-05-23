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Губернатор Астраханской области РФ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 23 мая 2025 17:26 (UTC +04:00)
Губернатор Астраханской области РФ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и поздравить с Днем независимости!

Этот праздник объединяет всех граждан Азербайджанской Республики, которые любят свою страну, чтят ее историю и традиции, трудятся во имя ее достойного будущего.

B этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства. Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия.

Высоко ценю дружественные связи, сложившиеся между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, и благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом",- говорится в письме.

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