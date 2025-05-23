Стало известно, какую зарплату получило руководство ЦБА в прошлом году
В Центральном банке Азербайджана сообщили, что в прошлом году выплаты заработной платы руководству сократились по сравнению с предыдущим годом.
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