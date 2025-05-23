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Россия искренне желает заключения мира между Азербайджаном и Арменией - Лавров

Политика Материалы 23 мая 2025 14:46 (UTC +04:00)
Россия искренне желает заключения мира между Азербайджаном и Арменией - Лавров
Фото: МИД России / X

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия искренне желает Армении и Азербайджану успехов в заключении мирного договора и готова оказать любую помощь сторонам в подготовке и подписании такого документа.

Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор, мы искренне желаем им успехов. Очевидно, что это стало возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам Россия-Азербайджан-Армения. Если стороны заинтересованы в этом, мы готовы оказать дальнейшее посредничество", - сказал Лавров.

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