В январе-апреле объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией увеличился

В январе–апреле 2025 года объем внешней торговли между Азербайджаном и Россией значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия заняла третье место среди основных торговых партнеров Азербайджана и стала крупнейшим импортером ненефтяной продукции из страны.

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