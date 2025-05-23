В январе-апреле объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией увеличился
В январе–апреле 2025 года объем внешней торговли между Азербайджаном и Россией значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия заняла третье место среди основных торговых партнеров Азербайджана и стала крупнейшим импортером ненефтяной продукции из страны.
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