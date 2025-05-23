Названы минимальные баллы для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана никаких изменений в условиях конкурса не предусмотрено.

Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, сообщает Trend.

Как и в предыдущие годы, принять участие в отборе по специальности смогут абитуриенты, набравшие 200 баллов в общем зачете, 100 во втором этапе экзамена (всего 150 по некоторым специальностям и 50 по второму этапу).

Говоря о проведенных в этом году выпускных экзаменах по полному (11-летнему) уровню среднего образования, председатель подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом результаты практически совпадают.

"В 2025 году средний статистический балл учащегося, сдавшего экзамен, составил 132,33, а в 2024 году - 132,09. Напомню, что максимальный балл, который можно набрать на этом этапе, составляет 300", - добавила она.

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