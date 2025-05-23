Азербайджан увеличил объем закупок электроэнергии у Ирана

В первом квартале текущего года Азербайджан увеличил объемы импорта электроэнергии из Ирана как в количественном, так и в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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