Агдамский промпарк занимает второе место по количеству резидентов - министр

БАКУ /Trend/ - Агдамский промышленный парк площадью 190 гектаров является вторым промышленным парком в стране по количеству резидентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время ознакомления членов Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с условиями, предусмотренными для субъектов предпринимательства в промышленном парке.

Было отмечено, что 27 из 31 предприятия здесь зарегистрированы как резиденты, 4 - как нерезиденты.

Также была предоставлена информация о деятельности на территории промышленного парка обществ с ограниченной ответственностью Mister Decor, являющегося производителем обоев; Rail Trans Service - производителя оборудования связи и сигнализации, систем микропроцессорной централизации; Eel Electric - производителя оборудования среднего и низкого напряжения, моноблочных бетонных подстанций и зарядного оборудования для электромобилей и BAFCO Invest - производителя защитной обуви и полиуретановых сапог.

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