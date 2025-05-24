Обнародована стоимость импорта Азербайджаном грузовых автомобилей
В январе-апреле прошлого года в Азербайджан было импортировано более 2 тыс. грузовых транспортных средств на сумму более чем 40 млн долларов США.
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