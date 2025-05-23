В Баку состоялась презентация Атласа природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - В подготовке Атласа природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура принимали участие несколько институтов Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал профессор Акиф Ализаде, выступая на церемонии презентации Атласа природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура в Баку.

По его словам, Атлас будет играть большую роль в будущем Азербайджана.

"Отличительной особенностью издания является наличие пояснительного текста к каждой тематической карте. Атлас подготовлен на азербайджанском, русском и английском языках, что расширяет возможности его применения. Это позволит специалистам, работающим на русском и английском языках, также получить доступ к полной и точной информации",- добавил А.Ализаде.

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