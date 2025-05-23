Назван объем кредитов, выданных сотрудникам Центробанка Азербайджана в 2024 г.
В прошлом году Центральный банк Азербайджана выдал своим сотрудникам кредиты на меньшую сумму по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили Trend в ЦБА, наблюдается незначительное снижение по этому показателю.
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