Назван объем кредитов, выданных сотрудникам Центробанка Азербайджана в 2024 г.

В прошлом году Центральный банк Азербайджана выдал своим сотрудникам кредиты на меньшую сумму по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили Trend в ЦБА, наблюдается незначительное снижение по этому показателю.

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