Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 мая.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9241 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0436 маната, а 100 российских рублей — 2.1329 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7000 1 евро EUR 1.9241 1 австралийский доллар AUD 1.0939 1 белорусский рубль BYN 0.5655 1 болгарский леви BGN 0.9836 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1237 1 чешская крона CZK 0.0773 1 китайский юань CNY 0.2361 1 датская крона DKK 0.2579 1 грузинский лари GEL 0.6213 1 гонконгский доллар HKD 0.2171 1 индийская рупия INR 0.0198 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2869 10000 иранских риалов IRR 0.0298 1 шведская крона SEK 0.1769 1 швейцарский франк CHF 2.0570 1 израильский шекель ILS 0.4735 1 канадский доллар CAD 1.2294 1 кувейтский динар KWD 5.5411 100 казахских тенге KZT 0.3347 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0197 100 венгерских форинтов HUF 0.4768 1 молдавский лей MDL 0.0982 1 норвежская крона NOK 0.1672 100 узбекских сомов UZS 0.0132 100 пакистанских рупий PKR 0.6028 1 польский злотый PLN 0.4527 1 румынский лей RON 0.3802 100 российских рублей RUB 2.1329 1 сербский динар RSD 0.0164 1 сингапурский доллар SGD 1.3185 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3032 1 турецкая лира TRY 0.0436 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0410 100 японских йен JPY 1.1849 1 новозеландский доллар NZD 1.0060

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