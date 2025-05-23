Обнародовано количество плановых мест для поступления в университеты Азербайджана за счет госзаказа

БАКУ /Trend/ - Из общего количества плановых мест в высших учебных заведениях Азербайджана, 28 401 место предусмотрено за счет государственного заказа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Она отметила, что количество мест, заказанных государством, увеличилось на 2.04 процента или 568 мест по сравнению с прошлым годом.

"Средний балл статистического ученика, сдавшего экзамен в 2025 году, составил 132,33, а в 2024 году - 132,09. Отметим, что максимальный балл, который можно набрать на этом этапе, составляет 300", - добавила М.Аббасзаде.

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