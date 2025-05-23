Yelo Bank открыл новый цифровой филиал в Забрате! (ФОТО)

Yelo Bank продолжает расширять зону обслуживания. На этот раз
банк открыл новый филиал с современной цифровой концепцией в
поселке Забрат, который расположен в столице. Филиал,
спроектированный в соответствии с подходомYelo «Brilliant Banking»,
предлагает инновационные возможности обслуживания и высокий комфорт
для клиентов.
В новом филиале все операции осуществляются в цифровом формате. Клиенты могут быстро и удобно воспользоваться широким спектром услуг, включая снятие и внесение наличных, операции с кредитными и карточными счетами, бизнес-транзакции, а также оплату коммунальных и прочих услуг.
Заместитель председателя совета директоров Yelo Bank Эльшан Пирмалиев высказал свою точку зрения по поводу нового филиала следующим образом: «Для нас приоритет — сделать банковские услуги доступными и удобными для всех. Наш филиал в Забрате будет работать в режиме, адаптированном к ежедневным потребностям местных жителей. Мы уверены, что этот филиал преобразит банковский опыт не только жителей Забрата, но и соседних районов. Цифровая концепция существенно ускорит переход к безналичным платежам».
Новый филиал расположен по адресу: улица Бабека, 64, Сабунчинский район, Баку. Следует отметить, что в настоящее время Yelo Bank имеет 22 центра обслуживания по всей стране. В будущем банк планирует расширить свою сеть, чтобы предоставить блестящий банковский опыт ещё большему числу регионов.
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