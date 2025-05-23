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Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов

Общество Материалы 23 мая 2025 14:58 (UTC +04:00)
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Отправившаяся 23 мая в село Кенгерли Агдамского района группа переселенцев прибыла в пункт назначения.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, переселенным на данном этапе 49 семьям в составе 232 человек вручены ключи от новопостроенных домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
Еще 49 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов
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