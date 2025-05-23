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В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)

Политика Материалы 23 мая 2025 08:04 (UTC +04:00)
В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Шестой раунд Диалога по безопасности между Европейским Союзом и Азербайджаном прошёл в Бельгии, передает Trend.

Как сообщил в соцсети X посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, руководитель представительства при ЕС Вагиф Садыгов, заседание прошло под сопредседательством помощника президента Азербайджана – начальника отдела внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей Олафа Скуга.

По словам дипломата, участники встречи провели продуктивные и откровенные обсуждения по вопросам текущего взаимодействия и перспектив дальнейшего сотрудничества.

«Мы обсудили широкий спектр вопросов, касающихся политики и безопасности, в конструктивной и открытой атмосфере. Диалог стал логичным продолжением ряда недавних высокоуровневых встреч между ЕС и Азербайджаном, прошедших в таких городах, как Мальта, Баку, Брюссель и Тирана. Учитывая динамику двусторонних, региональных и глобальных процессов, регулярный и целенаправленный обмен мнениями приобретает всё большую значимость. В рамках визита также прошли содержательные дискуссии с высокопоставленными представителями ЕС и стран-членов, включая страну-хозяйку — Бельгию», — отметил Садыгов.

В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)
В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)
В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)
В Бельгии состоялся 6-й раунд Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном (ФОТО)
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